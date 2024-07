Gut eine Woche lang haben die Helfer der Liedertafel Neustadt jeden Abend das Gelände des Haardter Schlosses für das 51. Sommernachtsfest hergerichtet. Bis auf einen kleinen Schauer gegen 20 Uhr spielte das Wetter mit, sodass die mehreren hundert Gäste ausgelassen feiern, singen und tanzen konnten. Frank Sobirey und Arno Metzger ziehen für die Liedertafel ein sehr positives Fazit vom Samstagabend. Zwei neue Musikgruppen haben dieses Mal unterhalten. In der Kaffeebar spielte die Neustadter Band „Gypsy Gold“. „Das hat richtig Freude gemacht“, so Sobirey und Metzger. Auf der Bühne im unteren Pavillongarten sorgte „Acoustic Vibration“ für Stimmung. Die war besonders ausgelassen, als um 21 Uhr unter der Kastanie das traditionelle gemeinsame Singen (unser Bild) von Popliedern angesagt war. Unter der Leitung des Dirigenten Jürgen Weisser fand dann um 23 Uhr oben auf dem Olymp die zweite Runde des gemeinsamen Singens statt – ohne Band, mit klassischem Liedgut. Sobirey und Metzger freuten sich über die gute Stimmung den ganzen Abend über auf dem Schlossgelände. Ein ganz besonders großes Dankeschön sprechen sie den treuen Liedertafel-Helfern aus. Sie kümmerten sich um die Festvorbereitung, um alle Abläufe am Samstagabend und räumten am Sonntag auch wieder auf. Es werde zwar immer schwieriger, Helfer zu motivieren, so Sobirey, „daher sind wir so froh und stolz über unsere Truppe, die hat richtig Power“. So waren am Sonntag schon frühmorgens rund 30 Helfer wieder am Schloss, um Müll wegzuräumen, Tische und Bänke abzubauen und alles wieder in Ordnung zu bringen.