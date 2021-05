Ausgefallene Weinfeste und -kerwen tun nicht nur den Besuchern weh, sondern vor allem auch den Winzern. Viele Einnahmen brechen weg, zwei Winzer sprechen sogar von 20 Prozent weniger Umsatz dieses Jahr.

Pfalzweit machen sich Organisatoren Gedanken darüber, wie sie trotz Corona Weinfest-Gefühl verbreiten können, wenn schon keine großen Menschenansammlungen erlaubt sind. „Weinfest dehäm“ scheint die Idee der Stunde – mit eigens gepackten Kerwepaketen für zu Hause oder Liveübertragungen im Internet. Ein kleiner, aber feiner Ersatz für alle, die sich sonst regelmäßig zum Schorletrinken in den Winzerhöfen verabreden. Finanziell betrachtet, treffen die Ausfälle Winzer und Gastronomen wohl am härtesten.

Stefanie Estelmann vom Weingut und Gästehaus Estelmann in Gimmeldingen kann ein Lied davon singen. Als Corona kam, hatte der Betrieb schon Reben für Jungfelder bestellt, auch in anderen Bereiche wurde investiert. Doch dann fiel im März mit dem ausgefallenen Mandelblütenfest der erste große Anteil der Einnahmen weg. Nicht nur an der eigenen Theke, denn das Weingut beliefert auch andere Ausschankstellen.

Werbeplattform fehlt

Bei vier Festen sind die Estelmanns im Jahr mit ihren Weinen vertreten, die nächste Veranstaltung wäre der Weinstraßen-Erlebnistag im August gewesen. Stattdessen musste das Weingut einen Kredit aufnehmen, um die laufenden Kosten zu decken. Estelmann rechnet mit Umsatzeinbußen von mehr als 20 Prozent. Einziger Trost: Der Versandhandel sei enorm gewachsen. „Wir hoffen jetzt auf ein gutes Weihnachtsgeschäft“, so Stefanie Estelmann.

Auch Edgar Klohr vom gleichnamigen Winzerhof in Mußbach rechnet mit 20 Prozent weniger Umsatz wegen fehlender Weinfeste. Zehn bis 15 Prozent seiner Weine blieben liegen. „Das ist nicht nur ein finanzieller Verlust, sondern auch verlorene Werbung“, sagt der Winzer, der immer auf mehreren Festen wie dem Eselshautfest vertreten ist. Schließlich seien sie eine gute Plattform, um die Weine präsentieren und Neukunden gewinnen zu können. Zwar sei er nicht finanziell von Weinfesten abhängig, aber sie ergänzten das Geschäft normalerweise gut. Im Privatkundengeschäft hatte Klohr zwischen März und Juni keine Einbußen: „Wir hatten viele Kunden, die auch während des Lockdowns gut Wein getrunken haben.“

Krise birgt auch Positives

„Wie viel Umsatz wir einbüßen, kann ich aus dem Stegreif nicht sagen. Aber wenn ich durchs Flaschenlager laufe, ist da viel Wein, der eigentlich schon getrunken sein müsste“, sagt Steffen Kern vom Hambacher Weingut Müller-Kern. Auch der Schlossbergwinzer Andreas Schäffer findet es schwierig, den Verlust zu beziffern. Im März etwa habe es kaum „Ab-Hof-Geschäft“ gegeben, der Umsatz im Bereich Gastronomie war um die Hälfte geringer im Vergleich zu sonst. Wegen des Ausfalls des Festes „Hambach Schwarz-Rot-Gold“ habe er auch im Juni 50 Prozent weniger Umsatz.

Aber die Krise habe auch Positives hervorgebracht, so Schäffer. „Man kann nicht nur über Verluste jammern, man muss froh sein, dass wir gezwungen waren, neue Wege zu gehen.“ So sei das Weingut stärker in den sozialen Medien unterwegs, was mehr Besucher auf den Onlineshop lenke. Auch Online-Weinproben habe er angeboten. „Es ist aber ganz klar, dass das kein Vergleich zu persönlichen Weinproben ist“, sagt Schäffer. Zudem habe er die Zwangspause genutzt und das Café Süssholz gebaut und eröffnet, sobald es möglich war. Steffen Kern hat seinen Kunden während der Corona-Hochphase einen versandkostenfreien Versand angeboten, Edgar Klohr einen vergünstigten. Klohr überlegt, in der kalten Jahreszeit eine Winterparty im Hof auszurichten, natürlich mit begrenzter Teilnehmeranzahl. „Bislang war uns der Aufwand zu groß. Wir hätten Platz für 50 Personen, aber das lohnt sich nicht für uns“, so der Winzer.

Wohin mit dem nicht verkauftem Wein?

Doch was passiert mit dem Wein – in erster Linie ist das trockener Riesling –, der nicht verkauft wurde? Schließlich wartet im Herbst der nächste Jahrgang. Was mit dem 2019er geschieht, sei noch unklar, sagt Stefanie Estelmann. „Wir haben ihn bereits in Flaschen abgefüllt. Ihn wieder aufmachen und ins Fass leeren, wollen wir aber nur ungern, wir mussten ja bereits fürs Abfüllen aufkommen.“

Beim Thema Abfüllen war Edgar Klohr nach eigenen Angaben vorsichtig: „Wir haben einmal im Frühjahr abgefüllt, im Spätjahr folgt ein weiteres Mal. Was übrig bleibt, wird als Fassware verkauft.“ Die bringe allerdings weniger ein als der Flaschenverkauf. Er hofft, dass nicht allzu viel im Keller liegenbleibt. Ziel sei es, im November den 2020er Jahrgang abfüllen zu können.

„Kann selbst nicht alles trinken“

„Was mit dem nicht verkauften Jahrgang geschieht, ist eine gute Frage, ich selbst kann ja nicht so viel trinken“, versucht sich Steffen Kern in Galgenhumor. „Wir hoffen, dass wir über unsere neue Vinothek Kunden anlocken können. Und dass wir diejenigen für unsere Weine begeistern können, die zum ersten Mal in unseren Ferienwohnungen sind.“

Das Problem, zu viel Wein im Keller zu haben, kennt Andreas Schäffer nicht: „Der jüngste Jahrgang fiel schmal aus, das heißt, wir hatten wenig davon.“ Dennoch überlegt er, den aktuellen Jahrgang im nächsten Frühjahr einen Monat länger zu verkaufen und den 2020er erst im März abzufüllen: „Dann könnte der Wein einen Monat länger auf der Hefe liegen, das wäre nicht schlecht“, so Schäffer.