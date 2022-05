Der eigentliche Star des Schubkarrenrennens in Haardt war der Ziegenbock, der ausgebüxt und auf die Rennstrecke gerannt ist. Statt den Schlossberg von Büschen zu befreien, wollte das Tier wohl lieber beim Rennen mitmischen. Es einzufangen, war gar nicht so einfach, wie Frank Sobirey erfahren musste. „Einfangen konnte ich es nicht, aber wieder Richtung Weide treiben, wo mir schon die Halter entgegen kamen, um es in Empfang zu nehmen“, berichtet der Besitzer des Schlosses auf Anfrage. Seit zwei Jahren läuft dort das Privatprojekt Haardtrandbeweidung. Für den jungen Bock war es indes nicht der erste Ausbruch, wohl aber der letzte: Er wurde quasi vom Schlossberg abgezogen und in den heimischen Stall in Gimmeldingen gebracht.