Am frühen Sonntagmorgen unternahmen einige ausgebüxte Kühe einen Ausflug in den Pfälzerwald. Der Polizei meldeten Autofahrer gegen 7.30 Uhr, dass Rinder auf der L499 zwischen Elmstein und Breitenstein auf der Fahrbahn stünden. Die abenteuerlustigen Kühe hatten eine fehlerhafte Stelle im Elektrozaun ihrer Weide ausgenutzt und waren anschließend durch ein Gebüsch auf Erkundungstour gegangen. Dabei landeten sie auf der benachbarten Landstraße. Dort gefiel es ihnen so gut, dass sie nicht mehr nach Hause wollten. Nur mit Unterstützung von mehreren Verkehrsteilnehmern und Polizeibeamten konnte der Besitzer seine Kühe wieder in das Gehege zurücktreiben. Alles ging gut aus: Es wurden weder Personen noch Kühe verletzt.