Drei ausgebüxte Jungbullen hielten die Elmsteiner Feuerwehr am Dienstagmorgen auf Trab. Gegen 6 Uhr wurden die Wehrleute in die Iggelbacher Straße gerufen. Immer wieder flüchteten die Rinder in den Wald und zurück auf die Straße. Das Trio zog es in Richtung Iggelbach, sodass der Verkehr zwischen Elmstein und Iggelbach stellenweise beeinträchtigt war. Im Einsatzverlauf gelang es der Feuerwehr zusammen mit der Polizei und dem Eigentümer, die Jungbullen einzufangen.