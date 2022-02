Am Freitagabend hat der Beitrag über das Jahr 2021 Premiere im Offenen Kanal. Über Monate wurde Material gesammelt.

Diese Fortsetzung muss einfach sein, ganz im Sinne der Hollywood-Logik: Kommt ein Film gut an, wird schon gleich Teil zwei geplant. Daher folgt auf „Neustadt 20.21“ nun auch „Neustadt 20.22“. Die große Premiere ist am Freitagabend ab 19 Uhr im Offenen Kanal. Aber ohne roten Teppich und großen Empfang. Denn der erste Film war ja schon eine Reaktion auf die Corona-Zwänge, eben weil im Vorjahr aufgrund der Pandemie kein Neujahrsempfang im Saalbau möglich war. Und die Situation in diesem Jahr ist ja noch nicht wirklich besser. Daher wieder: Film statt Empfang.

Doch Silke Hauenstein, Leitung Marketing und Kommunikation bei der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS), sieht in dem rund 45 Minuten langen Streifen mehr als nur einen Neujahrsempfang-Ersatz: „Das soll ganz für sich ein Neustadt-Film sein: mit Rückblicken, Einblicken und Ausblicken“. Sie selbst hat das Werk auch noch gar nicht im Ganzen sehen können. Denn „wir liegen in den letzten Zügen“. Sie bekomme Sequenzen zugeschickt, die sie für die Endfassung freigebe.

Was sich alles getan hat

Noch einmal das Stichwort Corona. Die Pandemie wird natürlich zur Sprache kommen. „Aber es gibt keinen Neustadt-Corona-Film, sondern wir wollen zeigen, was sich in der Stadt im vergangenen Jahr so alles getan hat.“ Und weil TKS, Stadtmarketing und das Büro von Oberbürgermeister Marc Weigel so angetan waren von den positiven Reaktionen auf den Film 2021, „haben wir das ganz Jahr über schon Material für kleine Filmsequenzen gesammelt“. Für den Feinschliff der Gesamtproduktion war wieder das Neustadter Unternehmen Screenday Productions verantwortlich. „Sie haben wieder tolle Arbeit geleistet“, sagt Hauenstein.

Anhand der Aufrufe bei Youtube ist klar, dass rund 5000 Bürger den Neustadt-Film 2021 gesehen haben. Die Verantwortlichen sind schon auf die Resonanz ab Freitagabend gespannt. Hauenstein ist überzeugt, „dass wir einen schönen Querschnitt vom Neustadter Leben im Jahr 2021 bieten“. Ganz besonders emotional wird es, wenn die Flutkatastrophe im Ahrtal und die dann folgende große Neustadter Hilfsbereitschaft thematisiert wird. „Wir schauen aber weniger auf die Katastrophe als auf das, was daraus alles entstanden ist.“ Eine etwas größere Rolle bekommt auch Stefan Ulrich (CDU). Er hat am 10. März und damit mitten in der Pandemie sein neues Amt als Neustadter Bürgermeister angetreten. „Nachdem wir im Vorjahr Ingo Röthlingshöfer verabschiedet haben, darf sich Stefan Ulrich nun vorstellen.“

„Arbeit macht Spaß“

Es werden noch viele weitere Themen, die im Vorjahr in der Stadt eine Rolle gespielt haben, angesprochen und vorgestellt. Oberbürgermeister Weigel übernimmt Begrüßung und die Moderationen zwischen den Einspielern. „Die Arbeit am Film macht Spaß, aber es ist auch nicht weniger Aufwand, als eine Veranstaltung zu organisieren“, sagt Hauenstein. Und bei aller Freude – auf einen dritten Neustadt-Film hat vor dem Corona-Hintergrund niemand Lust, 2023 dann vielleicht doch lieber mal wieder live und in Farbe. So ganz werden die Filmsequenzen aber nicht mehr verschwinden. Sie werden auch künftig erstellt, da auch der klassische Neujahrsempfang moderner gestaltet werden soll. Klingt ja fast wie „Zurück in die Zukunft“, aber das hatten wir in Hollywood schon mal.

Info

Der Beitrag wird am Freitag, 11. Februar, 19 Uhr, über den Offenen Kanal (OK) Weinstraße ausgestrahlt. Der OK bietet verschiedene Empfangsmöglichkeiten an, die unter webtv.ok-weinstrasse.de eingesehen werden können. Eine Wiederholung bietet der OK am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Februar, jeweils um 18 Uhr an. Zusätzlich kann der Film bereits am 11. Februar ab 19 Uhr und danach jederzeit unter https://www.neustadt.eu/NEUstadt2022 abgerufen werden.