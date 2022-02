Weil der Neustadter Oberbürgermeister Marc Weigel auch dieses Jahr nicht zum Neujahrsempfang in den Saalbau einladen kann, zeigt die Stadtverwaltung erneut einen Film im Offenen Kanal Weinstraße, der auch online abgerufen werden kann. Der Titel: „NEUstadt 20.22 – Rückblicke.Einblicke.Ausblicke“. Laut Stadt werden darin Projekte, Ereignisse und Erfolge präsentiert, die Neustadt und seine Bürger im vergangenen Jahr bewegt haben, was aktuell passiert und worauf man sich in diesem Jahr freuen darf. Der Beitrag wird am Freitag, 11. Februar, 19 Uhr, über den Offenen Kanal (OK) Weinstraße ausgestrahlt. Der OK bietet verschiedene Empfangsmöglichkeiten an, die unter webtv.ok-weinstrasse.de eingesehen werden können. Eine Wiederholung bietet der OK am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Februar, jeweils um 18 Uhr an. Zusätzlich kann der Film bereits am 11. Februar ab 19 Uhr und danach jederzeit unter https://www.neustadt.eu/NEUstadt2022 abgerufen werden.