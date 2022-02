Die Agentur für Arbeit Landau lädt für die Zeit vom 14. bis 18. März zur „Woche der Ausbildung“ ein. Diese bietet jungen Menschen Möglichkeiten zur Orientierung und Gestaltung der beruflichen Zukunft.

Von Montag, 14., bis Freitag, 18. März, gibt es in digitalen Angeboten Informationen aus erster Hand: Regionale Arbeitgeber und die Handwerkskammer der Pfalz (HWK) geben online Einblicke in ihren Betrieb und stellen verschiedene Berufsfelder sowie Ausbildungs- und duale Studienmöglichkeiten vor.

Die Berufsberater der Agentur für Arbeit und Vertreter der HWK informieren am Dienstag, 15. März, in der Fußgängerzone in Neustadt (Kriegerdenkmal/Klemmhof) an einem „Meeting-Points“ jeweils von 12 bis 18 Uhr.

Aufgrund der Corona-Einschränkungen sind die berufliche Orientierung und die Suche nach Ausbildungsplätzen für junge Berufseinsteiger nach wie vor schwierig. „Wir wollen gemeinsam mit Ausbildungsbetrieben in unserer Region Informationen aus erster Hand über Einstiegsmöglichkeiten ins Berufsleben geben,“ erklärt Christine Groß-Herick, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau, die Aktivitäten während dieser Aktionswoche.

Info

Weitere Informationen gibt es unter www.arbeitsagentur.de/vorort/landau/ wochederausbildung