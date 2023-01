Nach heftiger Kritik an den Ausbaubeiträgen für die Sanierung der Weinstraße in Diedesfeld reagiert die Stadt und entschuldigt sich für den Zeitpunkt der Zustellung um Weihnachten. Man werde die internen Arbeitsabläufe bei der Erhebung der Ausbaubeiträge für Gehwege und Straßenleuchten hinterfragen, versichert Verkehrsdezernent Bernhard Adams und betont zugleich, dass die Stadt verpflichtet ist, die Beiträge zu erheben.

Die Beiträge von bis zu 80.000 Euro müssen nach der Kritik aber nicht mehr innerhalb von vier Wochen gezahlt werden, sondern bis zum 30. April. Am Donnerstag, 19. Januar, 17 Uhr, will der Baudezernent den Betroffenen in der Diedesfelder Festhalle Rede und Antwort zu den Ausbaubeiträgen stehen. Rund 60 der 350 Weinstraßen-Anlieger haben bisher Widerspruch gegen ihren Bescheid eingelegt.

Die ausführliche Stellungnahme der Stadt lesen Sie hier.