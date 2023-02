Die Höhe des Gemeindeanteils an den Straßenausbaubeiträgen in der Diedesfelder Weinstraße beschäftigt den Stadtrat erst in seiner März-Sitzung. Das hat die Stadtverwaltung auf Anfrage mitgeteilt. Es gebe noch Informationsbedarf, heißt es aus dem Rathaus.

Bislang liegt der Gemeindeanteil an den Kosten für Gehwege, Beleuchtung und Oberflächenentwässerung bei 30 Prozent. 70 Prozent müssten damit die Anwohner übernehmen. Die Höhe des Gemeindeanteils war von Anwohnern im Zusammenhang mit den falschen Bescheiden angesprochen worden, die kurz vor Weihnachten 2022 verschickt worden waren.

Neue Bescheide

Nach Bürgerprotesten prüfte die Verwaltung die Bescheide, gab Fehler zu und versucht seither festzustellen, was genau falsch gemacht wurde und wieso. Damit einher geht, dass die umlagefähigen Baukosten neu ermittelt und im Anschluss neue Bescheide verschickt werden.

Diese Ermittlung ist noch nicht abgeschlossen, wie die Stadt ebenfalls auf Anfrage informiert. Den fehlerhaften Bescheiden lag eine umlagefähige Gesamtsumme von rund 2,14 Millionen Euro zugrunde. Geprüft wird unter anderem, ob wirklich alles herausgerechnet wurde, was herausgerechnet werden muss.