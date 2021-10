Am Montag geht es los: Der Ausbau der Talstraße zwischen Fröbel- und Gipserstraße samt Kohlplatz und Klausengasse startet in den ersten Bauabschnitt. Insgesamt sind drei geplant, was sich über rund zwei Jahre ziehen soll. Die Gesamtkosten: 2,55 Millionen Euro.

Im ersten Bauabschnitt wird die Straße Kohlplatz ab dem Parkplatz in Richtung Talstraße instand gesetzt und gleichzeitig der westliche Gehweg verbreitert, wie die Stadtverwaltung mitgeteilt hat. Dafür sind sechs Monate veranschlagt. In dieser Zeit kann die Talstraße weiterhin ohne Einschränkungen befahren werden.

Weiter geht’s im Frühjahr

Die Tiefbauer rechnen damit, dass ab Frühjahr 2022 die beiden anderen Bauabschnitte folgen. Zunächst wird zwischen der Fröbelstraße und der Einmündung Klausengasse gearbeitet, darauf folgt das Reststück bis zur Gipserstraße. Ohne Umleitungen wird es dann nicht mehr gehen. Oberbürgermeister Marc Weigel spricht von einem großen Vorhaben: Verkehrsbehinderungen seien zu erwarten, aber die Arbeiten seien dringend erforderlich.

Insgesamt handelt es sich bei der Talstraße um rund 300 Meter, die eine neue Fahrbahn und neue Gehwege erhalten. Zudem werden Fahrrad-Schutzstreifen eingerichtet. Die Grünfläche (auch kleiner Kohlplatz genannt) zwischen Talstraße und Klausengasse wird aufgehübscht und der Parkplatz saniert. Gleichzeitig gibt es neue Straßenleuchten sowie Ver- und Entsorgungsleitungen. Außerdem wird das Projekt dazu genutzt, die Bushaltestelle in der Fröbelstraße barrierefrei zu gestalten und leicht zu versetzen, damit auch dort der Gehweg breiter ist.