Lang ist die Liste der Vorhaben, die 2021 in Diedesfeld anstehen. Ganz oben steht die Weinstraße, die weiter saniert wird. Handlungsbedarf sieht Ortsvorsteher Volker Lechner auch in der Kindertagesstätte, in der Schule und am Dorfplatz.

Ein ganz konkretes Projekt ist der Ausbau der Weinstraße. 2019 wurde sie aus Richtung Maikammer bis zur Abzweigung Heerstraße erneuert. In diesem Jahr ist ein weiterer Abschnitt an der Reihe. Welcher es genau sein wird, kann Ortsvorsteher Volker Lechner noch nicht sagen. Aktuell erstelle ein Diedesfelder Ingenieurbüro den Plan. Bürger und Mitglieder des Ortsbeirats hätten sehr viele Vorschläge zur Gestaltung gemacht und auch dazu, wie die Beeinträchtigungen durch die Bauarbeiten möglichst gering gehalten werden können. „Ich hoffe, dass viele dieser Vorschläge berücksichtigt werden“, so der Ortsvorsteher. Der Ausbau „schwebt über allem“, so Lechner.

Sieben Jahre ist es erst her, dass die Wohnungsbaugesellschaft (WBG) der Stadt in Diedesfeld einen neuen Kindergarten gebaut hat. „Die Kita hat mittlerweile viel zu wenig Plätze“, sagt Lechner. Die Entscheidung, ob das Gebäude erweitert werden kann oder wie anderweitig neue Plätze geschaffen werden können, müsse bald getroffen und dann die Planung angegangen werden, sagt Lechner. Die Jungen und Mädchen, die jetzt einen Platz bräuchten, gingen in einigen Jahren in die Schule. Hier sehe es zwar mit dem Platz besser aus, aber es seien Umbauten erforderlich. Lechner möchte, dass in diesem Jahr dafür die Weichen gestellt werden.

Dorfplatz für Veranstaltungen untauglich

Auch der Dorfplatz wurde erst vor einigen Jahren gestaltet. Dort muss ebenfalls nachgebessert werden. „So schön der Platz ist, er kann für Veranstaltungen kaum genutzt werden“, sagt Lechner. Denn es fehle eine ausreichende Versorgung mit Wasser und Strom, ebenso die Entsorgung. Eigentlich sollte hier schon 2020 Abhilfe geschaffen werden, nun soll es dieses Jahr soweit sein.

Dringend erforderlich seien die Sanierung des Kellerraums der Landjugend in der Festhalle sowie der Bau eines Notausgangs. Laut Lechner wird die Landjugend hier einiges selbst in die Hand nehmen.

Wieder Alternative für Kerwe geplant

Er hofft, dass ein leidiges Problem gelöst wird: die Zufahrt zur Klausentalhütte und zum Zeter Berghaus. In Hambach und Diedesfeld gibt es da unterschiedliche Vorstellungen. „Über die Zuwege sind wir uns inzwischen einig, aber die Poller sind immer noch ein Streitpunkt“, so Lechner.

Statt Kerwe gab es 2020 Kerwekisten zum Feiern. Mit dem Erlös sollen eine Sitzbank und ein Fahrradständer gekauft und bei der Ortsverwaltung aufgestellt werden. Obwohl der Kerwetermin erst Ende August ist, geht Lechner nicht davon aus, dass sie gefeiert werden kann wie bisher. Er hofft aber, dass zumindest eine Kerwe möglich ist, die den Vereinen ein paar Einnahmen bringt. Als Alternative soll zumindest etwas Ähnliches wie die Kerwekisten angeboten werden.

„Erstmals seit Jahrzehnten haben wir keinen Diedesfelder Veranstaltungskalender“, bedauert Lechner. Ob und welche Veranstaltungen möglich sind, müsse jeweils kurzfristig entschieden werden. Gedanken macht sich Lechner wegen der Vereine. Nicht nur, weil ihnen die Einnahmen fehlen, sondern auch, weil keine Aktivitäten möglich sind. Das Vereinsleben sei wichtig für das Dorf. Und für den Ortsbeirat seien Präsenzsitzungen wichtig, digitale Sitzungen seien kein Ersatz.