Am Dienstag, 29. März, beginnt die Sanierung der Haardter Straße. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll etwa 20 Monate lang gebaut werden, womit die Arbeiten voraussichtlich Ende November 2023 abgeschlossen wären. Die Haardter Straße, an der unter anderem das GDA Wohnstift liegt, weist erhebliche Schäden auf. Daher wird sie komplett neu gemacht. Gleichzeitig erneuern die Stadtwerke die Hausanschlussleitungen. Gearbeitet wird laut Stadt in mehreren Abschnitten, um die Belastung für die Anwohner möglichst gering zu halten.