Kita-Plätze sind auch in Neustadt rar. Daher lässt es aufhorchen, wenn eine Kindertagesstätte Werbung wegen freier Plätze macht. Wie die Kita „Rasselbande“ im Schöntal.

Am 16. August ist der Umzug, am 23. August startet der Betrieb: Ab dann geht die evangelische Kindertagesstätte „Rasselbande“ in der umgebauten Grundschule im Schöntal in die Vollen. Andrea Winklmüller leitet die neue Kita.

Zuvor war sie in der städtischen Kindertagesstätte Hetzelstift beschäftigt, und dort liegt auch der Grund dafür, dass sie wechseln wollte, als sich jetzt die Chance ergab. Denn das, was an ihrem alten Arbeitsplatz Alltag ist, prägt auch das Konzept an ihrer neuen Wirkungsstätte: Es gibt keine Gruppen-, sondern nur Funktionsräume. Soll heißen: Die Kinder können sich frei bewegen und sich das aussuchen, was ihnen gerade gut gefällt – im Turnraum, im Atelier oder bei einem anderen Angebot.

Das Team von Andrea Winklmüller steht. Zehn Köpfe zählt es zum Start, je nach Bedarf wird dann aufgestockt. Auf 90 Kinder ist die Kita ausgelegt, noch sind nicht alle Plätze vergeben. „Wir würden uns vor allem über ältere Kinder freuen“, sagt Winklmüller.

Zurück zu den Wurzeln

Mit jüngeren Kindern hat die „Rasselbande“ viel Erfahrung. Was logisch ist, liegt ihr Ursprung doch in der gleichnamigen evangelischen Kinderkrippe für Null- bis Dreijährige, die ihr Domizil in der Wolfsburgstraße hat und den Grundstock für die Kita „Rasselbande“ bildet. Mit dem Umzug und der Öffnung für ältere Kinder kehrt die „Rasselbande“ zudem zu ihren Ursprüngen zurück. Denn in jenem Haus in der Wolfsburgstraße hatte die Stiftskirchengemeinde 1928/29 eine Kleinkinderschule gegründet, die von Diakonissen geleitet wurde. 2003 wurde dann alles auf eine Kinderkrippe mit zehn Plätzen ausgelegt.

„Mehr ältere Kinder wären toll“, sagt die Leiterin, denn eine gute Durchmischung sei wichtig. Sie hofft, dass Eltern, die einen Platz suchen, ihre Chance nutzen. Oder Eltern, die ein Kleinkind für die „Rasselbande“ angemeldet haben, vielleicht auch das ältere Geschwisterkind ins Schöntal bringen. Mit dem 23. August bestehe nun Planungssicherheit. Vielleicht, so Winklmüller, müsse zu Betriebsbeginn noch etwas improvisiert werden, „aber wir sind hochmotiviert“.

Kontakt

06321/2287 oder per E-Mail