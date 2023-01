Warum zeitliche Perspektiven bei Beurteilungen so wichtig sind.

Es gibt schon immer Menschen, die sich durch ihr öffentliches Wirken Verdienste erwerben. Diese werden dann unter anderem dadurch geehrt, dass man Straßen, Plätze oder Gebäude nach ihnen benennt. In der letzten Zeit mehren sich Meldungen, dass solche Benennungen rückgängig gemacht werden oder zumindest überprüft. Dabei kommt heraus, dass die dermaßen Geehrten so manch großen oder kleinen Fleck auf ihrer weißen Weste haben: Da wird ein unglücklicher Satz ausgegraben, den jemand geäußert hat. Oder man findet heraus, dass ein anderer die falsche Partei gewählt hat. Oder jemand hat - aus heutiger Sicht – die falschen Entscheidungen getroffen. Das ist ein Schlüsselwort „aus heutiger Sicht“.

Wenn wir alles mit unserem heutigen Wissensstand und Wertnormen beurteilen, verkennen wir, dass der Mensch ein geschichtliches Wesen ist, das in einer bestimmten Zeit lebt. Und eben aus dieser Zeitsicht heraus handelt. Im Nachhinein weiß es wirklich jeder besser. Aber in der betreffenden Zeit, in der konkreten Situation das Richtige zu entscheiden, ist oft sehr schwer. Da passieren Fehler. Aber die passieren jedem. Und je mehr Entscheidungen jemand treffen muss oder sich öffentlich äußern, desto mehr Missgeschicke passieren. Nur derjenige, der sich vor jeder Entscheidung drückt und sich nie äußert, dem passieren weniger Fehler.

Neubetrachtung der Verdienste

Aber ist so eine Neubetrachtung der Verdienste dann ein Grund, jemanden eine Ehre einer Straßenbenennung abzuerkennen? Man hat bestimmt vor der Verleihung die Verdienste und die Fehler des Geehrten abgewogen und sich dann für die Auszeichnung entschieden. Wohl im Wissen der Nichtvollkommenheit dieses Menschen.

Zwei Dinge frage ich mich: Was werden in 50 bis 100 Jahren die Aberkennungsargumente sein für verdienstvolle Menschen, die jetzt leben? Wenn jemand zum Beispiel trotz Klimakrise geflogen ist, wie viel Energie und Rohstoffe jemand verschwendet hat? Oder was an unserer heutigen Sprach- und Lebenswelt wird man dann auszusetzen haben?

Das andere ist ein Blick auf die Psalmen. Im Psalm 130, im dritten Vers heißt es: Würdest Herr unsere Sünden beachten: Herr, wer könnte bestehen? Doch bei dir ist Vergebung. Beim allmächtigen Gott werden wir Vergebung finden für all die Fehler unseres Lebens. Bei manchen unserer Zeitgenossen aber nicht.

Der Autor

Bernhard Braun, katholischer Pfarrer in Deidesheim