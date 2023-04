Der Traum der JSG 1. FC 08/VfB Haßloch, erstmals das Endspiel in einem Fußball-Junioren-Verbandspokal-Wettbewerb zu erreichen, erfüllte sich nicht.

Die Haßlocher B-Junioren unterlagen am Mittwochabend im Halbfinale dem Verbandsligisten FK 03 Pirmasens nach torloser erster Hälfte vor 200 Zuschauern mit 0:2. Zur Pause gab’s viel Applaus für die Haßlocher. Die favorisierten Gäste übten erwartungsgemäß von Anfang an viel Druck auf das JSG-Tor aus. Nach zehn Minuten gelang es den Haßlochern jedoch, das Spiel offen zu gestalten. In der 25. Minute hatten sie sogar eine gute Chance zum 1:0, als einer ihrer Stürmer gesehen hatte, dass der Pirmasenser Schlussmann weit vor seinem Tor stand. Aber den Weitschuss wehrte FKP-Keeper Max Wegner mit einer tollen Parade ab. Acht Minuten später verfehlte ein weiterer Weitschuss das Gästegehäuse nur knapp.

Mit viel Applaus verabschiedeten die Haßlocher Fans ihre Mannschaft in die Pause. Die Pirmasenser hatten bis dahin zwar mehr Ballbesitz, aber keine einzige Torchance gehabt.

Gegner nutzt Unsicherheiten aus

Auch nach der Pause änderte sich zunächst nichts am Spielverlauf. Eine schöne Kombination schloss jedoch der mit Beginn der zweiten Hälfte eingewechselte Max Malinowski zur 1:0-Führung der Gäste ab (47.). „Durch diesen Gegentreffer hat meine Mannschaft leider etwas die Linie verloren“, klagte JSG-Trainer Uwe Rudingsdorfer. Neun Minuten später Minuten erhöhte Kevin Schmidt auf 2:0. „Da hat sich wieder einmal gezeigt, dass solche Mannschaften wie der FK Pirmasens derartige kurze Unsicherheitsphasen gnadenlos ausnutzen“, kommentierte Rudingsdorfer diese Situation. Danach fehlte den Haßlochern die Durchschlagskraft, um das Spiel noch einmal zu drehen.

„Wir können auf unsere Mannschaft stolz sein. Seit der Winterpause muss sie sich Wochenende für Wochenende gegen Teams mit zwei bis drei Jahre älteren Spielern in der A-Junioren-Landesliga auseinandersetzen“, betonte der JSG-Coach. Jetzt gelte es, sich sofort wieder auf die letzten Spiele um den Klassenverbleib in der Landesliga zu konzentrieren. Da die A-Junioren bis Dezember in der A-Junioren-Landesliga Vorderpfalz nur vier Punkte verbucht hatten und der Abstieg kaum zu vermeiden schien, hatten sich die Jugendleitungen des VfB und des FC 08 dazu entschlossen, die B-Junioren, die die Tabelle der B-Junioren-Landesliga anführten, bis Saisonschluss als A-Junioren antreten zu lassen. Mit Erfolg: Das Team von Trainer Uwe Rudingsdorfer hat nur noch zwei Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.