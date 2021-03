Das geplante Hotel am nördlichen Ortseingang Forsts kann nicht gebaut werden. Beim Bürgerentscheid am Sonntag stimmten 264 der 641 Wahlberechtigten gegen den Verkauf des gemeindeeigenen Parkplatzes, der dafür gebraucht wird, 244 dafür. Der Bürgerentscheid war von einer Bürgerinitiative beantragt worden, die das Hotel auf Grund der geplanten Größe (63 Zimmer) ablehnt. Da eine Abstimmung über das Hotel an sich unzulässig gewesen wäre, wurde der Weg über den Verkauf des Parkplatzes gewählt.