Am 30. September schließt das Floristikatelier Helena in der Kellereistraße für immer seine Glastüre. Die Inhaberin berichtet, was sie zu dem Schritt bewogen hat.

Wie schon die Metzgerei Pelgen, die kürzlich geschlossen wurde, ist auch Helena Boleks Floristikatelier ein Fixpunkt im Neustadter Geschäftsleben. Damit ist es in ein paar Wochen vorbei