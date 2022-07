Das seit Mitte März geschlossene Dieden’s Café-Bistro am Stadtplatz wird bald wieder seine Türen öffnen. In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Stadtrat im nichtöffentlichen Teil nach einer Vorstellungsrunde der Bewerber für den künftigen Pächter Dennis Hofmann entschieden, der mit seinem Unternehmen Heldenschmiede in Deidesheim ansässig ist. Die Neuverpachtung wurde deshalb notwendig, da das bisherige Pachtverhältnis mit Sandra Dieden zum 30. August ausläuft. Hofmann bestätigte im Gespräch mit der RHEINPFALZ die Zusage der Stadt für das Pachtverhältnis und kündigte zugleich eine Renovierung und Neuausstattung des bisherigen Café-Bistros an. So solle künftig eine hochwertigere Bar mit Café entstehen und den Namen PI Deidesheim tragen. Bereits zur Weinkerwe werde sich das „PI“ mit einem Ausschank auf der Außenterrasse an der Bahnhofstraße beteiligen, so Hofmann.