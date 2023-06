Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Montagabend wird das 34. Kerweradrennen in Duttweiler gestartet. Es droht, das letzte zu werden, fehlt es doch bislang an einem Nachfolger für die 80-jährige Organisatorin Roswitha Mann. Ausrichter RSC Neustadt schmiedet bereits Pläne.

Das sind zunächst keine guten Nachrichten. Das Radkriterium zum Abschluss der Weinkerwe im Neustadter Ortsteil Duttweiler steht an einem Scheideweg. Zumindest wenn man den Worten des Ortsvorstehers