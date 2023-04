Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie haben noch keine Idee, mit welchen süßen Kleinigkeiten Sie Ihre Liebsten in der Adventszeit verwöhnen können? Die Mitglieder der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Neustadt haben ihre weihnachtlichen Lieblingsrezepte gebacken.

„S’Chrischkinnel backt Gutsel“ sagte man zu uns als Kind, wenn sich in der Vorweihnachtszeit der Morgenhimmel in feurigen Farbtönen zeigte. Und so sicher, wie sich jedes Jahr