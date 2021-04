Fast anderthalb Jahre lang war Ingrid Bürgy-de Ruijter als Galeristin in Neustadt nicht präsent – doch jetzt hat die Corona genauso wie der schwierigen Suche nach einem neuen Standort geschuldete Abstinenz ein Ende: Am Sonntag, 25. April, eröffnet sie ihre schon länger angekündigte Ausstellung mit Werken aller Stammkünstlerinnen (und auch ein paar -künstlern) in einem markanten alten Industriegebäude in der Winzinger Straße 80-82 (hinter dem Rewe-Getränkemarkt) – allerdings zunächst nur für ein exklusives Publikum. „Das ist nur für die Sammler. Eine öffentliche Veranstaltung gibt es zu einem späteren Zeitpunkt, da es ja nur mit Termin geht“, erklärt sie auf Nachfrage. Die Schau trägt den zur Zeitlage irgendwie sehr passenden Titel „Momentaner Standpunkt“ und ist laut Einladung bis 27. Juni terminiert. Präsentiert werden 50 Künstlerinnen und Künstler von Ute Bartel und Gabriele Basch bis Friederike Walter und Julia Wenz – und zwar alle mit je einem Werk. Besuchstermine können telefonisch oder per Mail vereinbart werden. Mit dem Neustart vollzieht Bürgy-de Ruijter auch eine Umbenennung: Die 1998 im eigenen Wohnhaus im Haardter Meisental gegründete und 2015 in die Villa Knoeckel im Schöntal verlagerte „Galerie Upart“ ist Geschichte und firmiert jetzt unter der trendigen Überschrift „Buergyderuijtergallery“.