Neue Impulse nach einem Besuch der Ausstellung im Stadtmuseum

So stark finde ich das, an eine Veränderung zu glauben und dafür einzutreten! Beeindruckt gehe ich durch die Ausstellung im Stadtmuseum in Neustadt, wo ich die Lebensbeschreibungen unangepasster Frauen lese. Sie engagierten sich für das Frauenwahlrecht, obwohl eine Gesetzgebung dazu noch in weiter Ferne war.

Sie gründeten Orte und Räume für Austausch und Vernetzung, obwohl sie dazu gar keine offizielle Berechtigung hatten. Was war ihr Antrieb, aus dem Schatten ins Licht zu treten?

Derzeit begegnet man in der Villa Böhm inspirierenden Biografien, die von der proklamierten Geschlechterrolle ihrer Zeit abwichen. Was dort gezeigt wird, sind Porträts von Frauen aus verschiedenen Epochen der Geschichte, die einen für ihre Zeit untypischen Weg eingeschlagen haben.

Die sozusagen aus dem Schatten ihrer zeitbedingten Erwartungen heraus getreten sind – um leidenschaftlich ihre Visionen, Begabungen und Erkenntnisse in beeindruckende Taten umzusetzen. Nicht selten haben sie sich auf diesem „Weg ins Licht“ entgegen den Vorstellungen ihrer Dorfgemeinschaft, Herkunftsfamilie oder Ehemänner verhalten, um ein höheres Ziel zu verwirklichen.

Nach dem eindrucksvollen Rundgang durch die vorgestellten Lebensgeschichten werde ich wieder in die Jetzt-Zeit entlassen. Mit Fragen wie: Braucht es die auch in der Ausstellung verwendete Wendung von „starken Frauen“, wenn wir versuchen wollen, Rollenklischees zu überwinden? Suggeriert sie nicht, dass Frauen im Grunde eben doch „schwach“ und nur in Ausnahmefällen stark sind? Können wir bei jedem Menschen Schwächen und Stärken gleichermaßen vermuten? Und wo gilt es in unserer Zeit, einen unerwarteten, ja vielleicht auch einen als unpassend empfundenen Schritt zu gehen?

Wenn eine aktuelle Situation es erfordert, aus dem Schatten ins Licht zu treten und sich dann den Herausforderungen zu stellen: das ist stark.

Die Autorin

Monika Kreiner, Referentin für Frauenseelsorge im Bistum Speyer