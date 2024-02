Bei einer Kontrolle ist am Donnerstag in Neustadt ein 58-jähriger E-Scooter-Fahrer aufgefallen, der in der Breslauer Straße unterwegs war. Der Mann aus Neustadt war zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von einem Einkauf bei einem nahegelegenen Baumarkt, so die Polizei in einer Mitteilung.

Während der Kontrolle habe man festgestellt, dass gegen den Neustadter ein Haftbefehl vorlag. Die offene Geldstrafe konnte der Mann nicht begleichen – deshalb habe man ihn in die Justizvollzugsanstalt gebracht, so die Polizei.