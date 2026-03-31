Es tut sich was in der Kellereistraße: Das obere Teilstück ab der Hauptstraße ist nach der Sanierung wieder freigegeben. Das passt, da in den Osterferien viele Besucher in der Stadt unterwegs sind und nun auch über den frisch gepflasterten Bereich flanieren. Das Leben kehrt also zurück in jenen Fußgängerzonenbereich, der solange Dauerbaustelle war. Die Straße wirkt wie erhofft frisch und aufgeräumt. Nichts erinnert mehr an den früheren Flickenteppich. Zum positiven Gesamtbild tragen Außenbestuhlung und Pflanzen bei. Wer das Ergebnis sieht, kann nur sagen: Die Mühen der langen Sanierungszeit haben sich gelohnt. Vielleicht motiviert das Ergebnis des ersten Abschnitts auch die Geschäftsleute im restlichen Teil der Kellereistraße. Denn da ist noch Baustelle pur: Die Straße ist aufgegraben, es wird viel gearbeitet. Trost für alle: Bis zum Spätsommer soll alles komplett überstanden sein. Begonnen hat die Sanierung im Frühjahr 2024.