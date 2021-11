Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 61-jährige Frau verletzt wurde, hat sich am Donnerstag bei der Aumühle im Einmündungsbereich der L529 zur B39 ereignet. Nach Angaben der Polizei war die Frau aus dem Kreis Südliche Weinstraße kurz nach 16 Uhr mit ihrem Peugeot in Richtung Neustadt unterwegs, als ein 36-jähriger Mann aus dem Landkreis Karlsruhe mit seinem Transporter von Haßloch kommend in den Einmündungsbereich einfuhr und der Frau die Vorfahrt nahm. Beim Zusammenstoß wurde der Transporter wurde in den gegenüberliegenden Straßengraben geschleudert. Der Peugeot wurde durch den Aufprall an der Front schwer beschädigt und um fast 360 Grad gedreht. Die 61-Jährige erlitt Verletzungen im Kopf- und Rückenbereich, die in einem Speyerer Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Unfallverursacher und zwei Personen im Transporter blieben unverletzt. Bei dem 36-Jährigen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,7 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt. Strafverfahren gegen den Mann wurden eingeleitet. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Während der Bergungsarbeiten bildeten sich im Feierabendverkehr zeitweise Verkehrsstaus.