Große Regenwassermengen sind am Mittwoch in einen Beherbergungsbetrieb in der Esthaler Klosterstraße eingedrungen. Gegen 13 Uhr wurden die Feuerwehren Esthal und Frankeneck alarmiert. Der Aufzugsschacht stand knapp über zwei Meter hoch unter Wasser. In den angrenzenden Raum waren durch Leitungsdurchbrüche geringe Mengen übergelaufen. Die Feuerwehr stellte sicher, dass keine Personen mehr im Aufzug waren, schaltete den betroffenen Bereich stromlos und nahm den Aufzug außer Betrieb. Die Wassermassen wurden mittels einer Schmutzwasserpumpe sowie einer Tragkraftspritze aus dem Gebäude gepumpt.