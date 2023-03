Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn es einen Theaterhimmel gibt, dann ist er ziemlich sicher so, wie die siebte Etage des Neustadter Panorama-Hotels am Samstagabend und am Sonntagnachmittag: lebendig, bunt, lustig, nachdenklich, absurd, unterhaltsam, provozierend, spannend, abstrus, witzig und voller Menschen, die sich darin himmlisch wohl fühlen.

Der Theater- und Kulturförderverein Hambach hatte zum „Aufzug in den 7. Theaterhimmel“ geladen, und der lockte mehr Menschen als erwartet. Himmelspförtner Heinz Kindler, der vor dem Hotel