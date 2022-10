Auch wenn man es sich bei den aktuellen Temperaturen um 20 Grad nicht vorstellen kann: Bald wird es richtig kalt werden, und dann muss jeder daheim die Heizung aufdrehen. Was sich manche angesichts der extrem gestiegenen Energiepreise aber gar nicht mehr so wirklich leisten können. Daher sieht sich die protestantische Kirche in Gimmeldingen gefordert. „Wir wollen ab November unser Gemeindehaus öffnen und es zu einem Ort sozialer Wärme machen“, sagt Pfarrer Thomas Klein und beschreibt damit den Sinn des Projekts „Warm up!“.

Es geht also ums Aufwärmen, und die Gimmeldinger Protestanten möchten einen Raum anbieten, in dem sich Menschen aufwärmen und aufhalten können, für die „die gestiegenen Energiekosten eine große Belastung sind“, so Klein. Darüber hinaus biete sich die Gelegenheit zu „Gesellschaft und Miteinander“.

Noch Helfer gesucht

Und was ist mit den allgemeinen Sparappellen der Politik mit Blick auf den Energieverbrauch? Darum gehe es natürlich auch, betont der Pfarrer. Aber weniger im Gemeindehaus, wo es warm sein und WLan geben werde. Dafür könnten die Menschen, die das Gemeindehaus besuchen, dann ja daheim in ihren eigenen Wohnungen die Heizungen runterdrehen. „Wir verfolgen das Ziel, CO 2 einzusparen, somit aufs Ganze gesehen. Wir leisten also einen Beitrag zum Klimaschutz.“

Ab 1. November wird das Gemeindehaus geöffnet sein: von Montag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr. Es gebe Kaffee und Suppe, Möglichkeiten zum Lesen, Spielen und Basteln. Auch Schüler seien für ihre Hausaufgaben in den Räumen am Kirchplatz 2 willkommen. „Wir hoffen auf Menschen, die dem Frust über gestiegene Energiekosten das Beste entgegensetzen, was wir tun können: in Bewegung kommen, auf andere zugehen, Schwellen überwinden, um Gemeinschaft zu finden“, sagt Pfarrer Klein. Für die ersten beiden Wochen sei alles fertig organisiert, für die Zeit danach würde sich die Kirchengemeinde noch über ein paar Freiwillige freuen, die beim neuen Angebot helfen möchten.