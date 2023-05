Rund um den Heidenbrunnenweg im Neustadter Schöntal war über das Pfingstwochenende viel Auftrieb. Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage bestätigte, hatten Teilnehmer der „Weißen“-Kundgebung dort auf Privatgelände des Versammlungsleiters Wolfgang Kochanek übernachtet und auch gefeiert. Manche seien in einem Reisebus gekommen, andere mit dem Wohnmobil, wieder andere hätten Zelte mitgebracht. Weil dafür eine Privatfläche Anfang der Woche innerhalb der naturschutzrechtlichen Schonzeit großflächig vom Gehölz befreit worden sei, laufe gegen den Eigentümer ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Bei der Abschlusskundgebung auf dem Hambacher Schloss am Sonntagnachmittag hatte Kochanek zu einer Podiumsdebatte eingeladen, die am Sonntagabend in einem größeren Zelt auf dem Privatgelände stattfinden sollte. Der kommunale Vollzugsdienst sei bis 23 Uhr im Dienst gewesen, so die Stadtverwaltung. Nach einigen Lärmbeschwerden, woraufhin die Musik leiser gedreht worden sei, seien aber keine Beschwerden mehr eingegangen.