Eine Rieslingschorle und ein Rosé bei sonnigem Wetter – was kann es besseres geben, fragen sich Friedrich Schley und Jutta Kunze. Das Paar ist aus dem Saarland angereist, um sich vom Neustadter Weingarten zu überzeugen. „Wir sind froh, dass solch eine Ersatzveranstaltung für das Weinlesefest auf die Beine gestellt wurde“, erzählt das Paar, das bei der traditionellen Veranstaltung am Saalbau nach eigener Aussage zu den Stammgästen gehört.

Dass es die beiden Rentner an diesem Freitag an die Weinstraße verschlagen hat, ist keine Überraschung. Schley und Kunze sind mindestens einmal in der Woche in der Pfalz. „Wir lieben die Region und die Lebensart“, sagt Kunze. Zudem kennt sich ihr Partner in der Gegend gut aus, hat er doch zwischenzeitlich einige Jahre bei Ramstein gelebt.

Weingarten geht bis 4. Oktober

Schley und Kunze reisen gewöhnlich immer mit dem Auto an und marschieren dann los oder schwingen sich aufs Rad, um die Landschaft zu erkunden. Sie erinnern sich gerne an die Rotweinwanderung bei Freinsheim oder an ihren Aufenthalt auf einer Hütte bei Lambrecht, wenn sie von ihren Touren erzählen. Nun stoßen sie auf das Wochenende an, bevor es für sie wieder heimwärts geht.

Bis 4. Oktober können sich Gäste aus nah und fein im Weingarten gemütlich machen, wo sich vier Betreiber um das Wohl ihrer Gäste kümmern.