Der Traum vom Aufstieg in die dritte Liga lebt weiter.

Eine Woche nach dem hart erkämpften Unentschieden gegen Frisch Auf Göppingen II dürfen die Frauen des Regionalliga-Meisters Südwest, der TSG Haßloch. vom Aufstieg in die Drittklassigkeit träumen. Am Sonntagabend besiegte die Mannschaft von Cheftrainer Marc Robin Eisel den Vize-Meister Baden-Württemberg, den HC Schmiden/Oeffingen, in dessen Halle mit 28:25 (14:11) und bleibt damit in der Aufstiegsrunde ungeschlagen.

Dabei stand die Partie vor 150 Zuschauern in der Crunchtime Spitz auf Knopf, nachdem die Gastgeberinnen, die sich seit der 23. Minute im Rückstand befanden, noch in der 56. Minute durch ihre erfolgreiche Torjägerin Larissa Bürkle zum 24:24 ausgleichen konnten. Die Partie geriet für beide Teams zu einer Zitterpartie.

Und da bewies Angelina Schreyer Nerven. Erst verwandelte die Kreisläuferin einen Siebenmeter zur 25:24-Führung, dann glichen die Gastgeberinnen erneut aus. Aber Schreyer war nicht mehr zu bremsen. Die Treffer 26, 27 und 28 gingen alle auf ihr Konto. Da kannte die Freude nach dem Abpfiff keine Grenzen.

Eisel erleichtert

„Die Bärinnen“ haben nach zwei von sechs Partien den nächsten Schritt in Richtung Drittklassigkeit getan. „Es war heute nochmals ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und wir haben im Vergleich zum ersten Spiel einiges besser gemacht. Wir sind heute in unser Tempospiel gekommen und konnten auf ein starkes Torwart-Abwehrspiel setzen“, zeigte sich Cheftrainer Eisel am Ende erleichtert.

Dabei gelang Haßloch in Fellbach ein Auftakt nach Maß. Maike Fetzner, die noch vor Wochenfrist mit dem letzten ihrer 11 Treffer ihrer Mannschaft den Ausgleich in eigener Halle sicherte, hatte mit einem Doppelschlag zuzüglich eines weiteren Treffers von Maike Freitag ihre Mannschaft frühzeitig mit 3:1 Toren in Front gebracht und die Gastgeberinnen schon ein wenig überrascht.

Haßloch spielte geduldig, ließ sich von der Hektik des Gegners, die den schnellen Ausgleich suchten, nicht anstecken und blieb fokussiert. Eine Maßnahme, die Trainer Eisel schon in der laufenden Trainingswoche angemahnt hatte. Da ließen sich die Pfälzerinnen nach dem zwischenzeitlichen 6:6-Ausgleich durch Larissa Bürkle, nicht aus dem Rhythmus bringen.

Freitag in Unterzahl

So kontrollierte Haßloch mit wenigen kurzen Schwächephasen die Partie und blieb selbst nach der 9:8- Führung (18.) der Gastgeberinnen nach einem sicher verwandelten Siebenmeter von Bürkle der taktischen Linie treu. Eine Maßnahme, die sich auszahlte. Maike Freitag traf in Unterzahl nach der Hinausstellung von Lourdes Joao aus dem Rückraum und Angelina Schreyer sorgte für die 10:9- Führung vom Strich.

Nicht genug: Maike Fetzner war im rechten Rückraum ebenso nicht zu stoppen und erhöhte mit einem Doppelschlag. Dazu erwies sich Medina Martinovic zwischen dem Pfosten immer wieder als zulässige Größe, auf die sich die Mannschaft verlassen konnte. Die „Bärinnen“ strotzten vor Selbstvertrauen auf fremdem Parkett und ließ sich auch nach dem Seitenwechsel nicht die Butter vom Brot nehmen.

Lucie Krein, die umtriebige und schnelle Rückraumspielerin, sorgte erstmals für eine vermeintlich beruhigende Vier-Tore-Führung (15:11). Schmiden bemühte sich immer wieder, den Rückstand zu verkürzen, kam sogar noch auf ein Tor heran, aber der Ausgleich oder gar die erneute Führung wollte ihnen (zunächst) nicht gelingen.

Dabei wähnte sich Haßloch bereits auf dem Weg eines sicheren Sieges. Spätestens als Imke Paul, die dienstälteste Spielerin in der 54. Minute den Drei-Tore-Vorsprung zum 24:21 verteidigen konnte. Es kam doch noch anders. Mit drei Toren in Folge durch Sarah Kurt, Nicola David und Torjägerin Larissa Bürkle kamen die Gastgeberinnen binnen 120 Sekunden noch zum 24:24-Ausgleich.

Schreyer eiskalt

„Wir sind in der zweiten Hälfte nicht mehr so ins Angriffsspiel gekommen, haben aber auch drei, vier Bälle weggeworfen, so dass es nochmals eng wurde“, sagte Eisel. Die erwartete Auszeit von ihm blieb zunächst aus, denn im Gegenzug sorgte Schreyer für die erneute Führung. „Ich war nah dran, die Auszeit zu nehmen, aber ich wollte die letzte Gelegenheit für diesen Schritt für die letzten fünf Minuten wahren“, meinte Eisel.

Der Rest ist bekannt. Kreisläuferin Schreyer war nicht mehr zu bremsen. Ihre Treffer fünf, sechs und sieben entschieden die Partie zugunsten der „Bärinnen“, die sich am Ende alle in den Armen lagen. Dabei galt bei der Rückfahrt am Sonntag schon der Blick auf die nächste Partie am kommenden Samstag. „Wir haben jetzt drei Punkte, die kann uns niemand mehr nehmen, aber die Aufgabe bleibt weiterhin schwer und wir haben noch nichts erreicht“, so Eisel. Es geht zum TSV EBE Forst United im bayrischen Ebersberg östlich von München (Samstag, 18 Uhr, Dr. Wintrich-Halle).