Die Damen der TSG Haßloch müssen ihre Feierlichkeiten zum Aufstieg in die dritte Liga vertagen.

Im vierten Spiel mussten die Schützlinge von Cheftrainer Marc Robin Eisel die erste Niederlage hinnehmen und müssen nun die beiden Heimspiele zu ihren Gunsten entscheiden, um den Aufstieg zu verwirklichen. Es war nichts für schwache Nerven. Bis zu den letzten Sekunden kämpfte der Meister der Handball-Regionalliga Südwest, die Damen der TSG Haßloch, diesmal um den nächsten Sieg zittern.

Am Ende reichte es vor 350 Zuschauern in der EWS-Arena in Göppingen doch nicht zum vorzeitigen Aufstieg in die Dritte Liga. Der Grund: Bei der Zweitvertretung des Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen gab es eine 27:26 (10:12)-Niederlage. Erfolgreichste Werferin war Maike Freitag mit sieben Toren.

Ein Knackpunkt für die erste Niederlage waren auch die beiden verworfenen Siebenmeter durch Angelina Schreyer und Lucie Krein. Nun gilt das Augenmerk den beiden Heimspielen an Pfingstmontag (16 Uhr) gegen TSV EBE Forst United und am 30. Mai (18.30 Uhr) gegen den HC Schmiden/Oefingen – mit zwei Siegen vor eigener Kulisse.

Gerdon gefrustet

„Wenn man die Anzeigetafel schaut und sieht, dass man mit einem Tor verloren hat, dann tut das sehr weh. Wir müssen jetzt das Spiel abhaken nach vorne schauen“, sagte Teammanager Marvin Gerdon über die verpasste Möglichkeit des nächsten Sieges. Bis zur 49. Minute schien die Welt für die „Bärinnen“ noch in Ordnung zu sein.

Denn bis dahin kamen sie nach mehreren Rückständen im bisherigen Spielverlauf nicht nur zum Ausgleich, sondern legten auch wieder vor. Nach dem 20:20-Ausgleich durch Sophia Mohr lief Haßloch in den verbleibenden Minuten stets einem Rückstand hinterher. Dabei gab sich die Mannschaft zu keiner Phase geschlagen, sondern kam zum 22:22 (54.) durch Katharina Scheid zurück.

Es waren Kleinigkeiten, die Göppingen stets zu nutzen wusste und so wieder mit 25:22 (57.) durch Nadine Häfele davonzog. Da nahm Trainer Eisel die Auszeit, versuchte seine Mädels erneut auf die letzten Minuten einzustellen, aber die Gastgeberinnen wirkten vor eigener Kulisse diesmal gelassener, aber auch cleverer und sorgten 100 Sekunden vor dem Ende durch Sara Pilat zum 27:24 für die Vorentscheidung.

Scheid zu spät

„Wir hatten es in der Hand, aber wir haben einfach in den letzten fünf Minuten viel zu leichtfertig unsere Bälle weggeworfen“, so Gerdon. Da kamen die Treffer von Kapitänin Ina Bühl und Katharina Scheid, die letztmals 29 Sekunden vor dem Abpfiff verkürzte, zu spät. Dabei erwiesen sich die „Bärinnen“ über die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe mit dem Meister der Regionalliga Baden-Württemberg und hatten auch zunächst mehr vom Spiel.

Bereits nach zehn Minuten bestimmten die Pfälzerinnen die Partie, zogen nach dem 3:3 durch Ina Bühl erstmals davon. Zwar kam Göppingen immer wieder zurück, aber Haßloch kontrollierte das Spiel und geriet erstmals in der 26. Minute durch Sophia Mohr zum 9:8 ins Hintertreffen. Es war nur Ergebniskosmetik, denn es folgte ein Vier-null-Lauf und Haßloch zog zum 12:9 durch Ina Bühl, Tabea Frey und einen Doppelschlag von Katharina Scheid in Front.

Wesentlichen Anteil hatte hier auch Torfrau Medina Martinovic, die mit neun Paraden eine Top-Leistung zeigte. Auch in Spielabschnitt zwei schien Haßloch weiterhin seine Führung zu verteidigen, aber die Gastgeberinnen drängten mit zunehmender Spieldauer auf den Ausgleich und so traf Jennifer Merz (37.) zum vielumjubelten 15:15 und Sara Pilat ließ die zweite Führung der Partie folgen.

Schreyer vom Feld

Es war der nicht erhoffte Knackpunkt für die Pfälzerinnen, die deutlich mehr investieren mussten, um nicht noch mehr in Bedrängnis zu geraten. Göppingen zog zum 18:15 davon. „Unser Problem war, dass wir nicht, wie im Hinspiel, an unser Maximum herankamen. Dazu hatte Medina in der zweiten Hälfte nur noch eine Parade. Das Abwehrspiel auf den Außenpositionen haben wir heute nicht so hinbekommen, wie wir uns das vorgenommen hatten“, so Gerdon.

Begünstigt wurde diese Phase durch die Hinausstellung von Angelina Schreyer sowie eines verworfenen Siebenmeters von Lucie Krein. Man mühte sich um den Anschluss, kam nochmals durch die starke Maike Freitag nicht nur zum 19:19 heran, sondern Freitag besorgte mit einem weiteren Treffer zum 20:19 (48.) die letzte Führung für die TSG. Der Rest ist bekannt.