Die Frauen der TSG Haßloch können sich auf dem Weg in die dritte Liga nur selbst stoppen. Doch ausgerechnet jetzt gibt es einen Ausfall. Was sich nicht wiederholen sollte.

Der Meister der Handball-Regionalliga Südwest, die Damen der TSG Haßloch, dürfen weiterhin auf den vorzeitigen Aufstieg in die dritte Liga hoffen. Sollte die Mannschaft von Cheftrainer Marc Robin Eisel auch im letzten Spiel in der Fremde ungeschlagen bleiben, dann dürfte den „Bärinnen“ der Gang in die Drittklassigkeit nicht mehr zu nehmen zu sein. Diesmal müssen sie aber auf eine erfahrene Spielerin verzichten.

Die Anspannung ist spürbar. Immerhin erwartet Haßloch in der Aufstiegsrunde jetzt die vermeintlich schwerste Aufgabe. Nach den Spielen in Fellbach, Ebersberg reist die Mannschaft um Kapitänin Ina Bühl am Sonntag (13 Uhr) zum ersten Rückspiel in die Fremde. Diesmal heißt die Ausfahrt: Göppingen am Hohenstaufen.

In der Bundesliga-Heimstätte des Handball-Männer und Frauen-Erstligisten FrischAuf Göppingen, der EWS-Arena, treten die Schützlinge von Coach Eisel bei der Zweitvertretung an, um ihre Serie ohne Niederlage in der Aufstiegsrunde fortzusetzen. Mit einem weiteren Unentschieden oder gar Sieg vor gegnerischem Publikum dürften die „Bärinnen“ vor den zwei verbleibenden Heimpartien der Aufstieg in die Drittklassigkeit nicht mehr zu nehmen sein.

Eisel selbstbewusst

Damit will sich Trainer Eisel (noch) nicht beschäftigen. Dementsprechend verlief auch die Trainingswoche. „Es gibt immer noch Luft nach oben“, sagte Eisel. Dabei ist seit Wochen seine Strategie klar: „Wir müssen uns nicht so sehr mit dem Gegner beschäftigen, sondern einfach uns auf unsere Stärke besinnen, den Fokus auf uns legen und konzentriert an die nächste Aufgabe herangehen“, so Eisel.

Dabei dürfte das Hinspiel im TSG-Sportzentrum noch genug Material bieten, was verbessert werden kann. Damals trennten sich beide Teams 24:24 (11:12)-Unentschieden. Diesmal wird Eisel und sein Co-Trainer Benedikt Hettich auf Katharina Gerdon verzichten müssen. Die 29 Jahre alte Linksaußen und nach Imke Paul dienstälteste TSG-Spielerin hat sich im Training das Innenband im Ellenbogen gerissen und wird in den Aufstiegsspielen nicht mehr zum Einsatz kommen.

„Ich kann aktuell nicht werfen, ich habe Schmerzen. Mein Ziel ist es, in den nächsten Wochen wieder schmerzfrei zu werden“, erzählt Gerdon. Eine Verletzung, die sich die Ehefrau von Teammanager Marvin Gerdon schon einmal vor sieben Jahren zugezogen hatte. Wie lange sie jetzt pausieren muss, ist noch ungewiss.

Gerdon träumt

„Eine OP ist nicht geplant, ich hoffe, dass ich in zwei bis drei Monaten wieder dabei sein kann“, sagte Gerdon. Sie wird trotzdem weiterhin auf der Bank sein. „Mein Wunsch ist es, so nah an der Mannschaft zu sein“, erzählt die Flügelflitzerin. „Es ist ein Traum von mir, mal dritte Liga zu spielen, jetzt konnte ich in den ersten Spielen auch meinen Teil dazu beitragen. Es ist nun, wie es ist. Ich kann es nicht ändern“.

Dabei ist sie sicher, dass die erfahrene Imke Paul, aber auch Tabea Frey ihre Lücke ausfüllen werden. Und sie bleibt auch für die kommende Aufgabe äußerst zuversichtlich. „Göppingen ist eine sehr gut ausgebildete, junge Mannschaft, die auch ihr zweites Spiel gewonnen hat. Da müssen wir uns gegenüber dem Heimspiel nochmals steigern“, sagte Gerdon.

Etwas ungewohnt sei auch diesmal die Hallensituation. „In der EWS-Arena zu spielen, ist nochmals eine andere Nummer, aber davon sollten wir uns nicht beeindrucken lassen.“ Entscheidend sei aus ihrer Sicht, dass sich die Mannschaft auf die sportliche Stärke besinnt. „Wir können variable Abwehrformationen spielen, uns aber auch auf solche Situationen beim Gegner einstellen und wenn wir noch in unser Tempospiel kommen, dann ist das eine gute Basis zu einem möglichen Erfolg.

Und das Tempospiel habe man im Hinspiel vermisst. „Ich bin sicher, das Trainerteam wird die Mannschaft auch auf das kommende Spiel wieder taktisch gut einstellen“, so Gerdon. Dabei hat sie einen Punkt ausgemacht, den die Mannschaft möglichst vermeiden sollte. „Wir hatten in allen bisherigen drei Partien eine kurze Schwächephase und diese sollten wir verhindern“, meinte Gerdon.

Einen Fünf-Tore-Rückstand wie im Hinspiel dürfte in der EWS-Arena vor fremder Kulisse deutlich schwieriger noch aufzuholen sein. Dennoch will sich die Mannschaft keinesfalls zu sehr unter Druck setzen lassen. „Sollten wir es in Göppingen nicht schaffen, dann bin ich optimistisch, dass wir es in den letzten beiden Heimspielen den Aufstieg fix machen können.“