Die Frauen des Regionalliga-Meisters TSG Haßloch bleiben in der eigenen Halle weiterhin ungeschlagen. Daran änderte sich auch nichts beim ersten Aufstiegsduell.

Es drohte die erste Niederlage vor eigener Kulisse, aber der Meister der Regionalliga Südwest, die Frauen der TSG Haßloch, hat sie verhindert. Im ersten Aufstiegsspiel zur dritten Liga sicherte sich die Mannschaft von Cheftrainer Marc Robin Eisel vor mehr als 550 Zuschauern ein 24:24 (11:12) gegen den Meister der Regionalliga Baden-Württemberg, den Nachwuchs des Bundesligisten Frisch Auf! Göppingen.

Maike Fetzner traf vier Sekunden vor dem Abpfiff mit einem Durchbruch fast von der rechten Außenposition zum hart umkämpften Remis. So bleiben die „Bärinnen“ in eigener Halle ungeschlagen. Jubel brandete auf, alle Spielerinnen stürmten zur Torschützin, und mit dem Abpfiff hüpften sie Arm in Arm im Kreis. Fetzner, die 24-jährige Allrounderin, konnte ihr Glück kaum fassen. Es war am Ende der Punktgewinn aufgrund des größeren Willens, der Leidenschaft, aber auch aufgrund der Atmosphäre in der Halle. Knapp drei Minuten vor dem Abpfiff saß kaum jemand noch auf seinem Platz, die „Bärinnen“ und ihre Fans waren „on fire“.

Halle steht Kopf

Erst in der 55. Minute hatte Kapitänin Ina Bühl mit ihrem vierten Treffer die Mannschaft nach genau 31 Minuten im Rückstand erstmals zum 22:22-Ausgleich geführt. Göppingen gelang durch seine überragende Linkshänderin Nicola Merz per Siebenmeter nochmals die Führung, dann musste die künftig beim Bundesligisten auflaufende Sophia Mohr nach einem Foul an Lucie Krein mit einer Zeitstrafe vom Spielfeld. Die Folge: Die Bärinnen hatten die doppelte Chance zum Ausgleich. Aber daraus wurde nichts. Erst scheiterte Krein vom Strich an der gegnerischen Torhüterin Barbara Fürst, dann verpasste auch Bühl die nächste Gelegenheit. Es war zum Haare raufen. Aber den Glauben verlor die Mannschaft nicht. Getragen von der Atmosphäre in der Halle nutzte Imke Paul die nächste Gelegenheit und traf zum dritten Mal eiskalt von der linken Außenbahn zum viel umjubelten Ausgleich.

Die Halle stand Kopf, es waren aber noch knapp zwei Minuten zu spielen. Anna Ehmann traf aus dem linken Rückraum zur erneuten Führung. Haßloch gab sich nicht geschlagen. Marc Robin Eisel nahm 15 Sekunden vor dem Abpfiff die Auszeit und stellte seine Mädels auf den letzten Angriff ein. Mit Erfolg: Er setzte auf die Flügel, und so gelang Maike Fetzner nach Zuspiel von Lucie Krein vier Sekunden vor dem Gong der Durchbruch zum Tor.

Trainer vermisst Cleverness

„Entscheidend war, dass wir nicht aufgegeben haben und zu unserem Matchplan zurückgekehrt sind“, meinte Lucie Krein. Es war ein Kraftakt, nachdem die Mannschaft nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte völlig aus dem Rhythmus gekommen und mit 11:16 Toren (35.) in Rückstand geraten war. „Es waren die Minuten, als wir uns einfach nicht an die Vorgaben gehalten haben, jeder versucht hatte, sein eigenes Ding zu machen“, klagte Lucie Krein, mit sechs Toren auch die erfolgreichste Werferin der Gastgeberinnen. Zudem wollte die Mannschaft in dieser Phase zu viel und „fabrizierte“ eine Reihe von Fehlern. Die Nervosität auf beiden Seiten war spürbar.

„Ich hatte da schon gedacht, dass meine Mannschaft aufgrund der Erfahrung deutlich cleverer agiert. Da müssen wir abgezockter reagieren und die Ruhe bewahren“, zeigte sich Eisel erleichtert. Es war für ihn der zweite Nervenkrimi binnen 24 Stunden. Erst am Vorabend hatte er sich im Trikot der Eulen Ludwigshafen gegen HSC Coburg mit einem 33:32-Sieg die nächsten Punkte zum Klassenverbleib gesichert. „Das war heute noch anstrengender, denn ich konnte ja nicht auf dem Feld mitwirken“, stellte Eisel augenzwinkernd fest.

Ruhe bewahrt

Seine Worte in der Auszeit hatten Wirkung gezeigt. Nach dem 11:16 verkürzten Krein, Fetzner und Bühl auf 14:16. Dazu erwies sich Medina Martinovic zwischen den Pfosten als sicherer Rückhalt und parierte zwei Würfe von Sophia Mohr von der rechten Außenposition. Eisel wagte auch einige taktische Veränderungen, ließ seine Mannschaft zeitweise sieben gegen sechs spielen und ging aus der gewohnten 6:0-Variante auf 5:1 über, um die Torgefahr von Nicola Merz einzudämmen.

„Entscheidend war, dass wir nach dem Rückstand wieder die Ruhe bewahrt haben und step by step uns wieder herangekämpft haben. Wir haben niemals den Glauben verloren und konnten uns so am Ende auch belohnen“, sagte Bühl. Die 28-Jährige wirkte am Ende erleichtert. „Der Anfang ist gemacht, aber wir konnten schwer einschätzen, was uns erwartet. Ich bin froh, dass wir nach einer Woche Videostudium jetzt auch wieder im Spielbetrieb sind.“ Es ist erst der Anfang der Aufstiegsrunde, und Bühl sieht noch Luft nach oben. „Es waren schon einige Fehler zu viel. Denn wir hätten heute auch das Spiel gewinnen können.“ Die nächste Partie steht am kommenden Sonntag um 16 Uhr in der Sporthalle beim Schulzentrum Fellbach beim Vizemeister der Regionalliga Baden-Württemberg, HC Schmiden/Oeffingen, an.