Die weiteste Anreise könnte die schwierigste Hürde für die TSG Haßloch auf dem Weg in Liga drei werden. Warum Maike Fetzner die Vorteile bei ihrer Mannschaft sieht.

Von Euphorie ist derzeit bei den TSG-Frauen auch nach zwei Spielen noch nichts zu spüren. Es sind erst zwei von sechs Spielen absolviert. „Wir haben zwar drei Punkte, die tun uns gut. Es ist aber nur die halbe Miete, dafür können wir uns noch nichts kaufen“, bringt es Maike Fetzner auf den Punkt. Die 24-Jährige kennt die Mechanismen in der Aufstiegsrunde. „Sicher ist man erst nach dem letzten Spieltag.“ Und das dauert bei den „Bärinnen“ noch bis zum 30. Mai, wenn das letzte Heimspiel gegen die HC Schmiden/Oeffingen abgepfiffen ist.

Mit solchen Szenarien beschäftigen sich das Team der TSG Haßloch aktuell nicht, der Fokus liegt auf der nächsten Partie. Bereits am Samstag steht die nächste Auswärtspartie beim Regionalliga-Meister aus Bayern, der TSV EBE Forst United (Samstag, 16 Uhr, Dr.-Wintrich-Halle Ebersberg), östlich von München im Bezirk Oberbayern auf dem Plan. Eine Mannschaft, deren Qualitäten die Pfälzerinnen bisher (noch) nicht kennen. „Wir haben am Dienstag erstmals Videoausschnitte gesehen, um uns einen Eindruck zu verschaffen“, erzählte Fetzner. Trotzdem überraschte der bayerische Meister mit einer personellen Maßnahme: Kurz vor dem Start der Relegation zur dritten Liga verpflichtete der kommende Gegner mit Simon Klawe einen neuen Trainerpartner an der Seite von Meistercoach Susanne Pignot. Nicht ausgeschlossen ist, dass die Gegnerinnen sogar mit einer Drei-gegen-drei-Defensive agieren. „Wir werden uns auf alles Lösungen vorbereiten müssen.“

Fetzner, die ihre erste Saison in Haßloch bestreitet, wirkt vor der nächsten Aufgabe gelassen – noch gelassener als in den beiden vorherigen Partien. „Das waren zwei Gegner, die ich aus meiner Zeit bei der TG 88 Pforzheim bisher kannte. Jetzt lasse ich alles auf mich zukommen. Ich mag nicht so viel Taktik, sondern einfach die Devise, mal loszulegen.“ Auf Fetzner, die in Karlsruhe lebt und an der Technischen Hochschule in Mannheim Soziale Arbeit im sechsten Semester studiert, ist Verlass. Als die TSG im ersten Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen II die letzte Chance vier Sekunden vor dem Abpfiff hatte, nahm sie den letzten Wurf und traf. „Als ich den Ball bekam, wusste ich, nur noch werfen, sonst läuft die Uhr ab“, erinnerte sich die Rückraumspielerin an jenen Moment. „Ich war froh, dass das Spiel aus war, ich war an diesem Nachmittag nervlich am Ende, einfach fix und fertig.“

Und in Fellbach vor einer Woche war ebenso auf die Karlsruherin Verlass. Mit sieben Toren hatte sie einen großen Anteil daran, dass der Sieg gegen die HC Schmiden/Oeffingen eingefahren wurde. „Dass wir schon ein Spiel hinter uns hatten, war ein kleiner Vorteil für uns“, stellt Fetzner fest. Dazu kam, dass die Mannschaft diesmal zu ihrer eigentlichen Stärke, dem Tempospiel, fand.

Die Rückraumspielerin, die auch auf der rechten Außenbahn agiert, sah trotzdem noch ein Manko. „Als wir mit vier oder fünf Toren weg waren, kam der Gegner nochmals heran. Es war genau umgekehrt wie gegen Göppingen. Da haben wir als Mannschaft zusammengehalten und konnten, wenn es darauf ankommt, unsere Akzente setzen.“ Dass sie als Rechtshänderin auch auf der rechten Seite eingesetzt wird, nimmt sie gelassen. „Ich spiele da, wo der Trainer mich hinstellt. Inzwischen fühle ich mich auf Rechtsaußen auch ganz wohl, und der abknickende Wurf gelingt mir ganz gut“, meinte sie mit einem Augenzwinkern.

Fetzner blüht in Haßloch regelrecht auf. Nach drei Jahren bei der TG 88 Pforzheim war sie zur HSG Bensheim-Auerbach II gewechselt. Die Mission endete dort schon nach der Hinrunde – auf eigenen Wunsch. „Mir haben die Spielanteile gefehlt, ich hatte dort keinen Spaß. So bin ich zur Rückrunde wieder nach Pforzheim zurück.“ Sie ist eine, bei der der Spaß am Handball an erster Stelle steht und man das auch spürt. „Wenn man leistungsmäßig spielt, dann will man auch Spaß haben“, erzählt die junge Frau, die dreimal in der Woche von Karlsruhe zum Training nach Haßloch kommt. Und sie wird auch in der nächsten Saison weiter das Trikot der TSG Haßloch tragen – hoffentlich in der dritten Liga.

Dazu sind weitere Punkte in der Aufstiegsrunde zwingend notwendig. Der nächste Schritt soll gegen TSV EBE Forst United folgen. „Für den Gegner ist es das erste Spiel, wie bei unseren bisherigen Gegnern in der Aufstiegsrunde. Und bei einer möglichen offensiven Deckung könnten wir sie mit unserem Tempospiel überlaufen“, mutmaßt die 24-jährige Studentin. Die Aufgabe in der Fremde verspricht viel Brisanz.