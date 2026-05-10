Die TSG Haßloch, Meister der Frauen-Handball-Regionalliga Südwest, bleibt auch im dritten Spiel der Aufstiegsrunde ungeschlagen. Jetzt wartet ein echter Gradmesser.

Der 34:26 (15:16)-Sieg beim TSV EBE Forst United, Meister der Regionalliga Bayern, ist ein großer Schritt in Richtung Aufstieg. Mit nun fünf Zählern führen die Schützlinge von Cheftrainer Marc Robin Eisel zur Halbzeit der Aufstiegsrunde die Tabelle an und können bald für die dritthöchste Spielklasse planen. Mit solchen Gedanken möchte sich Teammanager Marvin Gerdon unmittelbar nach dem zweiten Auswärtssieg nicht beschäftigen. Die schwerste Auswärtsaufgabe bei Frisch Auf Göppingen II steht noch bevor.

Im Gastspiel östlich von München im Bezirk Oberbayern gelang den „Bärinnen“ nach einer 400 Kilometer langen Anfahrt ein Auftakt nach Maß. Eisels Team führte früh mit vier Toren, während die Gastgeberinnen in ihrer ersten Partie nach der Meisterschaft Mühe hatten, den Rhythmus zu finden. Forst agierte zeitweise mit einer Drei-Drei-Defensive, davon ließ sich Haßloch aber nicht beeindrucken. Immer wieder war es Maike Fetzner, die mit ihren Toren einen möglichen Ausgleich der Gastgeberinnen verhinderte. Spätestens nach dem 13:9 durch Katharina Scheid schien sich Haßloch weiter abzusetzen. Es kam anders: Forst fand immer besser ins Spiel, Haßloch offenbarte Mängel im Abwehrverbund – sehr zum Missfallen des Trainerteams.

Gastgeberinnen gleichen aus

In der 28. Minute gelang den Bayerinnen der viel umjubelte 14:14-Ausgleich durch Panna Csata, die gleiche Spielerin sorgte sogar für die erste Führung der Gastgeberinnen. Acht Sekunden vor der Pause glich Maike Fetzner nochmals aus, es reichte nicht. Mit dem Pausengong brachte Lucie Mäsel ihre Mannschaft vor dem Gang in die Kabine erneut in Führung. Das Abwehr-Torwart-Spiel lief nicht wie geplant. Da hatte das Trainerteam um Eisel, Benedikt Hettich und Teammanager Marvin Gerdon Gesprächsbedarf: „Das war indiskutabel, wie wir zu dieser Phase agiert haben. Da konnten wir nicht zufrieden sein“, sagte Gerdon.

In der Kabine fanden sie offensichtlich die richtigen Worte. Es folgten taktische Umstellungen, auch auf eine Fünf-Eins-Abwehr, und ein härteres Zugreifen in der Abwehr. Die Wende gelang zunächst nicht, die „Bärinnen“ zeigten Biss, Leidenschaft und Willen. Sie glaubten an ihre Chance. Nach dem 19:16-Rückstand sorgte Rechtsaußen Lourdes Joao mit einem Doppelschlag sowie Lucie Krein vom Siebenmeterstrich für den hart erkämpften 19:19-Ausgleich (40.). Haßloch erhöhte das Tempo, steigerte sich mit zunehmender Spieldauer und zog nach dem 24:22 (46.) durch Kapitänin Ina Bühl immer weiter davon. „Das Schöne ist, dass wir in der Breite so gut besetzt sind. Wenn es bei einer Spielerin nicht so läuft, dann andere da sind, die dann überzeugen“, stellte Gerdon fest.

Forst hatte nur noch wenig entgegenzusetzen. Die Schlussphase gehörte den Gästen, die sich immer weiter absetzten. Überragend: Lucie Krein, die den wichtigen Treffer zum 20:20 erzielte und mit ihrem sechsten Tor des Abends zum 30:25 (56.) und zur Vorentscheidung traf. Auf die gebürtige Saarländerin ist Verlass. Sie ging voran und riss mit ihrer Art die Mannschaft mit. Die 28 Jahre alte Pädagogin überzeugte ebenso wie Fetzner, die aus dem Rückraum für die Tore sorgte. Ihr letzter Treffer zum 32:25 in der 58. Minute ließ keine Zweifel am erneuten Sieg der Pfälzerinnen aufkommen. Die Freude kannte kaum Grenzen. Die Reise Richtung dritte Liga geht weiter. Am kommenden Sonntag (13 Uhr, EWS Arena Göppingen) steht die schwerste Aufgabe bevor, wenn die „Bärinnen“ zum ersten Rückspiel zu Frisch Auf Göppingen II reisen.