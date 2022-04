Die Tafel Neustadt/Haßloch nimmt vorübergehend keine neuen Kunden mehr auf. Darüber hat Vorsitzender Klaus Roth am Donnerstag informiert. Er begründet den Schritt mit dem seit Wochen begrenzten Warenangebot für die Hilfsorganisation. Außerdem kommen laut Roth immer mehr ukrainische Flüchtlinge zur Lebensmittelausgabe, sodass die Tafel-Mitarbeiter „an ihre Belastungsgrenzen kommen“. Anfangs hätten vier bis fünf Geflüchtete aus der Ukraine am Neustadter Tafelladen Lebensmittel bekommen, diese Woche seien es schon 40 gewesen. Unterm Strich bleibe keine andere Wahl, als vorübergehend keine neuen Berechtigungsscheine mehr auszustellen, so Roth. Diejenigen, die schon als Kunden registriert seien, würden aber wie bisher bei den Tafelläden in Neustadt und Haßloch mit Lebensmitteln versorgt und müssten sich keine Sorgen machen. „Wir machen den Stopp nicht gerne, aber momentan geht es nicht anders“, so Roth. Bei der Ausgabe am Dienstag sei der ganze Gehweg vom Laden bis zur nächsten Kreuzung voll mit wartenden Kunden gewesen. Die 90 vorbereiteten Lebensmitteltüten hätten für den Ansturm nicht gereicht. Roth geht davon aus, dass sich die Situation in ein paar Wochen wieder entspannt.