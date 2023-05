Die Stadtverwaltung Neustadt hat bei der Polizei einen Strafantrag gegen unbekannte Täter gestellt, da erneut im Stadtgebiet zahlreiche Verkehrsschilder und andere öffentliche Objekte mit Aufklebern verunstaltet worden seien. Ergänzend zum Strafantrag hat die Verwaltung eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise auf die Täter ausgesetzt. Laut Stadt ist vor allem in der Nacht zum Dienstag „massiv geklebt“ worden. Zu finden seien aktuell viele Aufkleber mit Motiven der „FCK Pfalz Inferno Ultras“. Dass die Stadt darauf reagiert, hat ihren Angaben zufolge einen ernsten Hintergrund: „Die Aufkleber werden mit erheblichem Arbeitsaufwand in Handarbeit von Mitarbeitern des Bauhofs beseitigt. Da dies nicht immer rückstandsfrei möglich ist, geht es nicht allein um eine Verschmutzung, sondern auch um Sachbeschädigung.“ Ferner erklärt die Verwaltung: „Beim Bekleben von Verkehrsschildern handelt es sich in vielen Fällen zudem um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.“ Sehr viele Aufkleber seien zuletzt auch auf touristischen Hinweistafeln, Abfalleimern, Bushaltestellen und Fahrplänen aufgetaucht. Hinweise an die Polizei, Telefon 06321 8540.