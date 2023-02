Bei einer Kontrolle am Sonntagmorgen hat die Polizei einen E-Scooterfahrer ins Visier genommen. Laut Polizeibericht stoppten sie den Mann gegen 9.30 Uhr in der Landauer Straße. Die Beamten sahen offensichtliche Hinweise auf Drogenkonsum, weshalb ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde. Dieser reagierte positiv auf Amphetamine, also Aufputschmittel. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, gegen ihn wird nun ermittelt.