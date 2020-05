Zugegeben – die Staus sind weniger geworden in Zeiten der Kontakteinschränkungen. Aber sicher erinnern sich viele an jene Stunden, in denen man auf der Autobahn zu Fuß hätte schneller sein können. Momente, in denen man Abwechslung durchaus schätzen weiß, denn genau dann laufen im Radio gewöhnlich die Hits, auf die man nur allzu gerne verzichtet hätte, oder Marie-Chantal aus Gelsenkirchen plaudert von ihren schönsten Ferienerlebnissen. Umso erfreulicher ist dann etwas Lesestoff, denn auf den aus dem Internet verzichtet man besser – mit dem Smartphone am Lenkrad ist man schnell 100 Euro ärmer, dafür aber einen Punkt in Flensburg reicher.

Lesestoff auf LKW

Bisweilen kommt solcher analoge Lesestoff dann auch durchaus als Denkanstoß daher – wie kürzlich auf der B39 bei Neustadt: Da erklärt uns der Brummifahrer auf seinem Auflieger nämlich, dass er keineswegs zum Vergnügen vor unserer Stoßstange herumbummelt, sondern genau das dabei hat, was wir alle tagtäglich benötigen. In diesem speziellen Fall könnte es sich um Toilettenpapier handeln – gerade zu Beginn der Corona-Krise bekanntermaßen ein besonders stark nachgefragtes Gut. Die diesbezüglichen Engpässe sind mittlerweile ja glücklicherweise beseitigt, aber schon morgen könnten wir auf der Autobahn ja jenem Lastwagen begegnen, der genau das an Bord hat, worauf wir schon lange warten. Und das ist doch bestimmt kein Grund, sich zu ärgern, oder?