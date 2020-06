Warum ein Enteiserspray ein echter Blickfang sein kann.

Zugegeben: So richtig sommerlich sind die Temperaturen ja gerade nicht. Dennoch, wir schreiben Ende Juni, und da verwundert es schon ein wenig, wenn die Linse unserer Fotografen eine Flasche Scheibenenteiserspray einfängt.

Wohl wissend, dass auf Baustellen immer und überall der Unbill der Witterung trotzend gearbeitet wird, erscheint es daher derzeit doch eher unwahrscheinlich, dass da wie aus dem Nichts Situationen entstehen, die das Enteisen von Scheiben notwendig machen. Vielleicht liegt’s ja am Ort der Aufnahme: Das Bild ist auf der Baustelle am Jahnplatz in Lachen-Speyerdorf entstanden – und dort war es in jüngster Zeit nicht das Wetter, das Kapriolen schlug, nachdem das Lindendrama seinen Lauf nahm.

Wir erinnern uns an Anträge, Eilentscheidungen und nicht zuletzt an die Blitzfällung, in deren weiterem Verlauf ein Zivilprozess gegen einen aufgebrachten Baumschützer vor dem Neustadter Amtsgericht anhängig ist und dessen Plot der Vorsitzende Richter als verfilmungswürdig einstufte. Kürzlich wurde auf dem Gelände auch noch ein Weltkriegsrelikt gefunden. Da mag das Enteisungsspray dann doch ganz nützlich sein, wenn es die Atmosphäre sein sollte, die da urplötzlich für frostige Stimmung sorgt …