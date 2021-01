Da liegen sie, die Weihnachtsbäume, all ihrer Pracht entledigt an der Neustadter Festwiese. Doch einer sticht heraus, er wurde bereits vor dem Jahreswechsel dort entsorgt. Der Ärmste ist noch in sein Netz gezwängt, wohl genau so, wie er beim Verkäufer verpackt wurde.

Und deshalb tauchen Fragen auf. Wurde er etwa gar nicht aufgestellt und geschmückt? Gab es Probleme wegen der Corona-Regeln? Wurde er vielleicht nicht benötigt, weil der Besuch fernbleiben musste? Oder wurde er aufgestellt, seines Netzes entledigt, durfte über die Weihnachtstage Glanz ins Wohnzimmer bringen, und wurde danach wieder wie zuvor eingepackt?

Eines steht auf jeden Fall fest: So sollten Tannenbäume nicht entsorgt werden. Sie sind ohne Schmuck und ohne Netz abzulegen. In diesem Jahr können wegen Corona die Bäume nicht, wie in den vergangenen Jahren in einigen Ortsteilen, an der Haustür abgeholt werden. Sie mussten in allen Abfuhrbezirken zu den Sammelstellen gebracht werden. Ab dem heutigen Samstag, 9 Uhr, werden die ausgedienten Bäume vom städtischen Eigenbetrieb Entsorgung (ESN) eingesammelt. Adieu, ihr Nadelwerfer, es war schön mit euch.