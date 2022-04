In der Zeit von 9. bis 14. April wurden an einem in der Winzinger Straße abgestellten Auto alle vier Fahrzeugreifen entwendet. Laut Polizei war der Pkw dazu aufgebockt worden. Mögliche Zeugenhinweise erbittet die Neustadter Polizei unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.