Zu Verkehrsbehinderungen in Folge eines Auffahrunfalls ist es am späten Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Landauer-/Dr.-Siebenpfeiffer-Straße gekommen. Nach Angaben der Neustadter Feuerwehr waren zwei Pkw und ein Quad in den Unfall verwickelt. Die Quadfahrerin und eine Autofahrerin seien nach der medizinischen Erstversorgung zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gekommen. Das Quad und ein Pkw mussten abgeschleppt werden.