Nach einem Auffahrunfall am Freitag kurz nach 18 Uhr mussten eine Autofahrerin, ihr Beifahrer und ihre vier kleinen Kinder, die ebenfalls im Wagen saßen, medizinisch versorgt werden. Ein Rettungshubschrauber war alarmiert worden, kam aber letztlich nicht zum Einsatz. Laut Angaben der Neustadter Feuerwehr war die Frau auf der L532 von Mußbach in Richtung Haßloch unterwegs. Kurz hinter dem Reitclub bog ein Pkw vor ihr ab, weshalb sie abbremsen musste. Das erkannte der folgende Autofahrer zu spät und fuhr auf. Bis die Rettungskräfte eintrafen, kümmerten sich Ersthelfer um die Insassen, die ihre Autos alle noch selbstständig verlassen konnten. Im Anschluss wurden sie vom Notarzt des Rettungshubschraubers „Christoph 5“ versorgt und kamen dann in Krankenhäuser in Ludwigshafen und Speyer. Parallel dazu sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellte den Brandschutz sicher. Ebenso mussten ausgetretene Betriebsstoffe abgebunden werden. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Arbeiten musste die Landesstraße komplett gesperrt werden. Dabei unterstützte die Feuerwehr die Polizei.