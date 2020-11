Eine Leichtverletzte und 9000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Dienstag. Nach Angaben der Polizei wollte ein Lkw-Fahrer gegen 11.30 Uhr von der Talstraße in Neustadt in den Baustellenbereich einfahren. Der 59-Jährige fuhr langsamer und setzte den Warnblinker. Die zwei Autofahrer dahinter bremsten bis zum Stillstand ab. Das bemerkte jedoch eine 84-jährige Autofahrerin zu spät. Sie fuhr nahezu ungebremst auf das Auto einer Frau auf, deren Fahrzeug wiederum auf deren Vordermann geschoben wurde. Die Seniorin blieb unverletzt. Die Frau im vorausfahrenden Auto klagte über Schmerzen im Nackenbereich. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die 84-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.