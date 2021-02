Ein Sachschaden von laut Polizei rund 30.000 Euro ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Neustadter Talstraße entstanden. Demnach waren drei Autos in Richtung Lambrecht unterwegs. In dem ersten wollte die 38-jährige Fahrerin nach links in eine Einfahrt abbiegen und bremste daher wegen Gegenverkehrs bis zum Stillstand ab. Der Fahrer hinter ihr, ein 38-Jähriger aus Maikammer, erkannte die Situation rechtzeitig und bremste seinen Pkw ebenfalls ab. Die Fahrerin des dritten Wagens, eine 35-jährigen Frau aus Sembach im Kreis Kaiserslautern, hatte jedoch der Polizei zufolge zu wenig Sicherheitsabstand gehalten, konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der zweite Pkw auf den noch immer vor ihm stehenden ersten Wagen geschoben. Verletzt wurde niemand.