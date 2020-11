Ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der L 530 von Meckenheim in Richtung Hochdorf-Assenheim. Eine 29-jährige Autofahrerin aus Ludwigshafen wollte ein landwirtschaftliches Fahrzeug überholen, übersah dabei jedoch eine 27-jährige Haßlocherin, die ihrerseits schon im Überholvorgang war. Es kam zu einem Auffahrunfall, bei dem beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand.