Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag um 12.30 Uhr in der Hauptstraße in Lambrecht. Zwei Autofahrerinnen fuhren hintereinander, die vorausfahrende 41-Jährige musste verkehrsbedingt bremsen, was die 57-jährige Nachfolgende nicht bemerkte und auf das Fahrzeug vor ihr auffuhr. Die 41-Jährige wurde leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird mit etwa 9000 Euro angegeben, das Fahrzeug der 57-Jährigen war nicht mehr fahrbereit.